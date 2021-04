Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere cele constatate, oamenii legii au intocmit pe numele barbatului reclamat actele de sesizare a organelor de urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente., a transmis Jandarmeria Tulcea. Ieri, in jurul orei 20:30, jandarmii, aflati in exercitarea…

- Experții in sanatate explica foarte clar ca sfarșitul pandemiei ține strict de rata de vaccinare. In aceste condiții, Bloomberg anunța ca viața va reveni la normal peste 7 ani, in cazul in care se menține ritmul actual de imunizare. Atat va dura pana cand 75% din populația lumii va fi vaccinata. De…

- Cu ocazia controlului efectuat, in trafic, la un micobuz de transport persoane, polițiștii din Zlatna au constatat ca șoferul acestuia nu respecta regulile de protecție sanitara și nu purta masca. A fost sancționat contravențional, cu amenda in valoare de 500 de lei, in conformitate cu prevederile Legii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca elevii care participa la cursuri in scenariul verde vor purta masca de protectie inclusiv la orele de educatie fizica, el explicand ca aceasta este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. „Da, este o cerinta a celor din domeniul sanatatii…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost lovit, ieri seara, de doi agenti de paza si protectie in fata unui bar din municipiul Targu Jiu, pe motivul ca nu purta masca de protectie.

- Femeia a contestat amenda in instanța motivand ca nu știe sa citeasca și solicita sa fie iertata de fapta aceasta și sa fie anulata plata datoriei de 500 de lei catre stat deoarece nu are pensie de niciun fel, nu are venituri impozabile, nu are autorizație, are doar un ajutor social doar pentru o singura…

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…

- Toni Iuruc se poate considera unul dintre cei mai norocoși barbați, mai ales de cand este partenerul celei mai mari campioane ale tenisului romanesc, Simona Halep. Totuși, avand o astfel de „funcție”, credem ca ar trebui sa aiba cat de cat respect și pentru reguli, nu-i așa? Ei bine, paparazzi SpyNews.ro…