- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, trebuie sa achite o cautiune de un milion de euro in dosarul in care este cercetat de procurorii anticoruptie pentru luare de mita si trafic de influenta.

