- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care e acuzat de luare de mita si trafic de influenta, au precizat, marti, pentru AGERPRES, surse ju...

- Cei patru inculpați din dosarul in care este cercetat Sebastian Vladescu au platit cauțiunile stabilite, informeaza Direcția Naționala Anticorupție, citata de HotNews.ro. Vladescu nu a platit inca milionul de euro stabilit drept cauțiune, dar termenul nu a expirat in cazul ...

- Fostul ministru al Finanțelor ar putea fi nevoit sa aduca un milion de euro procurorilor DNA, care stabilesc zilele acestea cauțiunea ce va fi fixata pe numele fostului demnitar, pentru presupusa șpaga pe care acesta ar fi primit-o in decursul mai multor ani, pentru pretinse intervenții in favoarea…

- Unul dintre suspecții din dosarul fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, Ionuț Cotea, fost director al Exim Bank și cumnat al lui Mircea Geoana, a facut cale-ntoarsa de la DNA cand a vazut ca in fața instituției este presa. Mai precis, in jurul orei 14, Costea il insoțea pe avocatul sau,…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a ajuns, in cursul zilei de astazi, la sediul DNA, in dosarul fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu.Surse citate de Antena 3 arata ca Boureanu s-a dus la DNA pentru a-și plati cauțiunea de 200.000 de euro, impusa de procurori in acest dosar.…