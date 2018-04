Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au sediul la etajul 2 al unei cladiri monument istoric ce se afla langa Palatul Roznovanu, in aceeasi cladire functionand biroruri ale Finantelor locale. Potrivit unor surse din PSD, motivul invocat de Primarie pentru evacuare este faptul ca social-democratii au executat lucrari de…

- Procurorul general Augustin Lazar a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa formuleze cererea de urmarire penala fata de Sebastian Vladescu, fost ministru al Finantelor, pentru savarsirea a doua...

- In conformitate cu prevederile art.109 alin.2 din Constitutia Romaniei, art.12 si art.19 din Legea nr.115/1999, ale Deciziei nr.270 din 10.03.2008 a Curtii Constitutionale si ale art.305 alin.4 din Codul de procedura penala, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a Presedintelui Romaniei caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, cercetat pentru ca ar fi savarsit...

- Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, in vederea sesizarii Președintelui Romaniei, pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fața de VLADESCU SEBASTIAN, la data faptelor ministru al Finanțelor Publice, fața de…

- Procurorii DNA au fixat cauțiuni uriașe in dosarul in care este anchetat fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuț Costea. Procurorii au fixat cauțiuni de 4,2 milioane de euro pentru cei patru inculpați. Citește și: ALERTA - DNA solicita președintelui…

- Procurorii DNA au descins acasa la Sebastian Vladescu, fost ministru al Finanțelor in guvernele Tariceanu și Boc II, au precizat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Anchetatorii au ridicat documentele de la domiciliul lui Vladescu.Acțiunea nu a fost anunțata oficial și deocamdata nu se…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…