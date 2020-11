Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu ar vrea o viața ca a lui! Euduard Uzunov, caci despre el vorbim, este atat de bogat, incat are oameni care fac absolut totul in locul lui. Astfel, milionarul nu trebuie sa miște un deget, caci oricum primește ”pe tava” tot ce ii poftește inima.

- Dupa ce a fost furat, cunoscutul Dan Nicorescu nu a renunțat la lux și opulența, ba chiar, in acest stil iși ineaca și amarul. Milionarul a ieșit in lume cu prietenii, dar se pare ca niciunul nu-i ”ajunge la nas”, ca deh, unu este Nicorescu!

- Adi Popa e un fotbalist indragit in țara noastra, dar la fel ca și pasiunea sa, soția are un loc fruntaș, astfel ca ii face toate poftele! A scos-o in oraș, dar a uitat complet de locul de parcare! Unde și-a lasat mașina!

- Majoritatea patronilor de terase și restaurante din București nu respecta masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Drept dovada, patru dintre cele 7 restaurante sau terase verificate de politisti in parcul Herastrau au primit amenzi de aproape 60.000 de lei.

- Tu de ce ai pofta astazi? Vrei sa te bucuri de o bautura rafinata in cafeneaua preferata, sa iei un pranz gustos la foodcourt sau sa cinezi la restaurant? Poți din nou sa-ți potolești pofta pe loc, pentru ca bunatațile acestor

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis luni, 5 octombrie, inchiderea restaurantelor și a cafenelelor din Gherla și Dej pentru a limita raspandirea cazurilor de COVID-19.Aceste unitați vor putea funcționa in sistem terasa sau pentru clienții din hoteluri sau pensiuni.”In municipiile…

- "Sunt 40.000 de societați comerciale care au capital romanesc suta la suta, afectate de restricțiile impuse dupa izbucnirea pandemiei. Peste 400 de mii de romani lucreaza in domeniu. Cifra de afaceri era, in perioadele bune, de 5 miliarde de euro. Potrivit analizei facute de HORA, situația in industrie,…