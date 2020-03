Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus a afectat economia mai multor tari. Cele mai mari pierderi sunt inregistrate in China si in tarile din Europa, unde exista un numar mare de imbolnaviri, spre exemplu Italia. Aici, turismul, care este responsabil pentru 13% din PIB, este paralizat.…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca nu exista niciun motiv real de panica in contextul situatiei generate de aparitia cazurilor de coronavirus in Europa si de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei, el precizand ca institutiile responsabile au luat toate masurile pentru a impiedica…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Mai multe universitați din Europa, Australia sau Statele Unite și-au suspendat sau anulat programele de studii peste hotare in China, pe fondul temerilor privind raspandirea coronavirusului, informeaza site-ul agenției AP, potrivit MEDIAFAX.In Statele Unite, suspendarea sau anularea programelor…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Administratorii unei renumite baze de date stiintifice de la Universitatea Tsinghua din Beijing au decis ca toate continuturile acesteia sa devina accesibile online in regim de gratuitate incepand de miercuri, pentru a ii ajuta astfel pe oamenii de stiinta sa lucreze de la domiciliu, in urma epidemiei…

- Expertii de la Ministerul Sanatatii anunta ca Romania va lua masuri privind pericolul raspandirii virusului din China. Acestia au precizat, miercuri, cum vor actiona impotriva infectiei, intrucat Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara astazi alerta la nivel mondial.