Sebastian Raducanu: ” Ajutorul de stat este praf aruncat in ochii antreprenorilor aflati in dificultate”

Senatorul PSD Timis Sebastian Raducanu a declarat ca actualul Guvern nu sprijina in mod real antrepronii afectati de pandemie. Mai mult acesta sustine ca actualul Guvern mai mult incurca decat ajuta. „Pe masura 2 din 1.6000 de firme doar 3.000 au primit banii. Nu stim cand vor primi si restu firmelor banii promisi asta in […]