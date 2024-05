Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Lazany, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Bistrița, a prezentat joi proiectul unui parc pe malul raului Bistrița, un loc in care bistrițenii pot sa-și petreaca timpul liber. Terenul in cauza, aflat pe malul stang al raului Bistrița, are o suprafața de 16.000 mp și este proprietatea…

- Deputații PNL Robert Sighiartau și Adrian Cozma au depus joi amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apararii Naționale, prin care propun eliminarea unor inechitați din Legea…

- De la toate instituțiile de cultura din județ in „casa noua”, Poarta Transilvaniei • Bistrița-Nasaud se pune in valoare prin evenimente și trasee turistice. Top 5 trasee turistice Ruta Culturala Turistica „Povestea Vinului din Podgoria-Lechința” • ruta recunoscuta de catre Ministerul Economiei și Turismului,…

- Primaria Bistrița va construi o parcare etajata cu 118 locuri la demisol și parter pe Intrarea Clopoțeilor, spune primarul Bistriței, Ioan Turc. ”Este aproape finalizat planul urbanistic zonal pentru construirea altei parcari etajate, cu 118 locuri, de data aceasta pe Intrarea Clopoțeilor. Aici va fi…

- Programul Primariei Bistrița prin care asigura transport gratuit la școala pentru elevi ai ciclului primar a debutat luni dimineața, a anunțat primarul Ioan Turc. Prima zona din municipiul Bistrița in care se asigura transportul elevilor cu microbuze cuprinde strazile George Enescu, Tudor Jarda, Constantin…

- Anul trecut, dupa finalizarea lucrarilor de montare a noii stații pentru producerea mixturilor asfaltice, dupa cumpararea unor utilaje performante, in doar trei luni de zile am asfaltat 15 strazi de pamant , spune Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița. „In Bistrița strada Petru Maior, in Sarata…

- Administrația PSD Radu Moldovan nu are o viziune de dezvoltare economica și de infrastructura a județului. Daca nu ai infrastructura, nu ai nicio economie puternica. Noi, in Bistrița-Nasaud, nu avem drum expres, nu avem o autostrada care sa treaca prin Bistrița, nu avem centura ocolitoare și nu avem…

- Emil Radu Moldovan, președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud: “Sunt 12 ani de proiecte, de investiții utile pentru intregul județ! Da! Sunt 12 ani fara promisiuni electorale! Fapte, nu vorbe! Ani in care am batut la pas județul nostru, in lung și-n lat! Va știu parerile, știu nevoile din fiecare…