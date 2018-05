Sebastian, mandru ca e Roman si pe Instagram. Iata ce fotografie a postat! In cele cateva zile petrecute in Bucuresti, cunoscutul actor de la Hollywood si-a cumparat, sau poate a primit cadou de la fani, un tricou pe care scrie “Straight outta Romania/Direct din Romania”. Si nu a ratat ocazia de a-l purta si de a se mandri cu el intr-un Instastory haios. Sebastian, mandru ca e Roman si pe Instagram. Iata ce fotografie a postat! Sebastian Stan a revenit saptamana trecuta in tara natala, dupa 13 ani, pentru a participa la proiectia noului sau film, I, Tonya, in cadrul American Independent Film Festival. La eveniment, actorul a impresionat prin naturalete si deschiderea… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

