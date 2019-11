Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidential, nu a exclus ipoteza, la o emisiune de la postul Digi24, ca la o rata mica de participare la vot in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, Viorica Dancila, candidatul PSD, sa castige.

- Viorica Dancila a anunțat ca PSD iși va mobiliza exemplar electoratul, iar fiecare filiala va obține 50% plus 1 din voturi. Șefa PSD nu se teme de tradare in partid, chiar daca in primul tur PSD a pierdut in fiefuri tradiționale din Moldova, Muntenia și Dobrogea.”Toata lumea se va mobiliza.…

- Statul poate caștiga cel puțin 100 de milioane de lei și ar putea sa mențina controlul asupra pariurilor sportive. O spune Plamen Milanov, șeful unei intreprinderi create de investitori bulgari, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei.

- In Vrancea, judet condus de Marian Oprisan, Klaus Iohannis a castigat detasat, cu peste 40% din voturi, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila are putin peste 28% din voturi, iar Dan Barna a obtinut putin peste 10%, arata rezultatele provizorii publicate de AEP. E a doua infrangere…

- Viorica Dancila a castigat alegerile prezidentiale cu 72,45% in localitatea natala a lui Liviu Dragnea, Gratia, din judetul Teleorman.Citește și: Viorica Dancila comite o noua greșeala chiar in timp ce iși explica gafele din trecut In cele doua sectii de votare din Gratia au votat 1336…

- Scenariu surpriza lansat inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE Dambovița, Ionel Petre, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca primarii liberali ar vrea sa o duca pe Viorica Dancila in turul II al alegerilor prezidentiale pentru a avea "o mana moarta”. "PNL-ul se pare…

- Liderul PNL Ludovic Orban se declara optimist cu privire la votul moțiunii de cenzura, spunand ca aceasta va trece cu siguranța, „in ciuda asaltului ticalos al derbedeilor din PSD”. „Chiar și in cea mai pesimista situație, moțiunea va trece cu cel puțin 241 de voturi”, a declarat Orban, la sfarșitul…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu si ministru al Economiei, Niculae Badalau, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Giurgiu, ca este convins ca Viorica Dancila va castiga alegerile prezidentiale in acest judet si ca si la nivel national candidatul PSD…