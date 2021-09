Stiri pe aceeasi tema

- Austria, tara unde au sosit in ultimii ani peste 44.000 de migranti afgani, nu este dispusa sa accepte si mai multi, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz, in opinia caruia politica Uniunii Europene de primire fara limite a migrantilor in anul 2015 a fost o ''greseala'' ce nu trebuie repetata,…

- Afganii care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare au dreptul sa fie evacuați in Germania, daca se considera in pericol. Cancelarul Angela Merkel estimeaza ca numarul acestora este intre 10.000 și 40.000, transmite Reuters, citata de Agerpres . Angela Merkel a mentionat ca majoritatea…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, in pofida preluarii puterii in tara de catre talibani, relateaza dpa, citand extrase dintr-un interviu al sefului guvernului pentru canalul PULS 4. “Nu sunt de parere ca ar trebui sa primim mai multi oameni in Austria,…

- Centrul din Spania pentru primirea refugiatilor afgani care au lucrat pentru institutii ale Uniunii Europene va avea o capacitate de 1.000 de persoane, a anuntat vineri ministrul de externe spaniol Jose Manuel Albares.

- Toate statele Uniunii Europene trebuie sa-i primeasca pe refugiatii afgani amenintati de razbunarea talibanilor – considera presedintele Parlamentului European, David Sassoli. El a spus ca acestia ar trebui repartizati in mod egal intre statele membre ale blocului comunitar si a sublinait ca Uniunea…