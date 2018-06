Sebastian Kurz, noua față a luptei mpotriva imigrației A caștigat alegerile legislative in octombrie 2017, mizand totul pe imigrație. Acum, nu conteaza, se pare, ca sosirile ilegale pe continent au fost mult reduse de la criza istorica din 2015. Ca Franța a devenit țara Europei in care au fost depuse cele mai multe cereri de azil in 2018. Toate aceste lucruri nu par sa il faca nici macar sa clipeasca pe unul dintre cei mai tineri lideri din lume, potrivit Le Monde , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O luna de fotbal pentru a curața imaginea unei țari. Lovitura de incepere a celei de-a 21-a ediții a Cupei mondiale de fotbal se va da oficial joi, 14 iunie, la stadionul Lujniki de la Moscova. In reconstrucție timp de patru ani, cea mai mare incinta sportiva a țarii, numita altadata stadionul central…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat joi ca guvernul sau vrea sa faca din ''lupta impotriva imigratiei ilegale'' prioritatea viitorului mandat la presedintia Consiliului Uniunii Europene, pe care Viena o va asigura in a doua jumatate a anului, transmite AFP.…

- Procesul denuclearizarii Coreei de Nord va lua timp, avertizeaza cercetatorii de la universitatea Stanford. Intr-un raport, Siegfried Hecker, Robert Carlin și Elliot Serbin arata ca ar putea fi necesari cel puțin 10 ani, chiar 15, in caz de complicații. Dl Hecker a condus timp de 11 ani, din 1986 pana…

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- Un tribunal din Izmir, vestul Turciei, a condamnat luni (21 mai) la inchisoare pe viața 104 foști militari considerati vinovati de implicare in puciul esuat din iulie 2016 impotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza mass-media turca, potrivit Le Monde , citat de Rador.

- Comisia pentru Afaceri externe se pronunța pentru o acțiune mai ferma impotriva fluxului de bani rusești care circula in Marea Britanie. O influenta comisie parlamentara britanica i-a cerut luni (21 mai) guvernului Theresei May sa faca mai mult pentru a lupta impotriva fluxului de bani rusești "corupți"…

- Prin trei actiuni indraznete din aceasta saptamana - avioane F-15, o prezentare prin PowerPoint si adoptarea unei noi legi controversate - premierul Benjamin Netanyahu si-a intarit pumnul incercand sa zadarniceasca ambitiile strategice ale Iranului si riscand astfel sa atraga cele doua tari intr-un…

- Eurodeputatul Jean-Marie Le Pen, care a fost exclus din Frontul National (FN), s-a inscris in partidul european neofascist Alianta pentru pace si libertate politica (APF, Alliance for Peace and Freedom). "Il primim pe Jean-Marie Le Pen intr-un moment de schimbari revolutionare in Europa - ghidul si…