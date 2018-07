Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara a preluat presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a evocat joi posibilitatea prelungirii negocierilor privind Brexitul pentru a evita posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara un acord, relateaza AFP, preluata de agerpres. …

- Premierul austriac Sebastian Kurz a anuntat marti, la Starsbourg, ca tara sa are trei prioritati pentru presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe care a preluat-o la 1 iulie de la Bulgaria si o va preda la 1 ianuarie 2019 Romaniei.

- Presedintia semestriala austriaca a Consiliului Uniunii Europene, care a inceput la 1 iulie, se va concentra pe chestiunea sensibila a migratiei, precum si pe securitatea economica si pe relatii de vecinatate mai bune, a declarat marti cancelarul austriac Sebastian Kurz, in

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a pronuntat luni impotriva optiunii de a li se oferi migrantilor posibilitatea de a cere azil in Uniunea Eeuropeana (UE) din ”platforme regionale de debarcare”, pe care Cei 28 vor sa le infiinteze in afara continentului european, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat sambata ca guvernul sau va folosi presedintia UE pentru a face blocul comunitar mai sigur, adaugand ca tara sa doreste sa fie „un liant in UE si sa reduca tensiunile in Europa”.

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz.

