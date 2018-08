Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, condamna violentele din timpul manifestatiei de la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni s-au adunat vineri in fața sediului Guvernului intr-o ampla acțiune de protest. Oamenii veniți din toate colțurile lumii au scandat lozinci impotriva actualei guvernari pe tot parcursul zilei. Spiritele s-au incins aproape de lasarea serii cand grupuri de manifestanți agresivi…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a condamnat violentele produse in timpul Mitingului diasporei de la București, de vineri seara, si asteapta clarificari. Asta dupa ce jurnalisti austrieci au fost agresati de fortele de ordine in timpul protestelor. „Condamnam puternic violentele de la Bucuresti,…

- Capitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a reușit doua goluri in prima repriza a partidei cu Spania, iar dupa prima reușita a surprins pe toata lumea cu celebrarea pe care a ales s-o puna in practica. Starul portughez s-a dus in colțul terenului și și-a dus mana spre barbie, iar fanii fotbalului…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei 'axe' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza AFP, informeaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat vineri ca "pozitia comuna" a tarilor europene din G7 (Franta, Germania, Italia si Marea Britanie) este de a se opune reintegrarii Rusiei in absenta unui "progres substantial" in dosarul ucrainean, transmite AFP. "Suntem de acord pentru a spune ca reintegrarea…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz.