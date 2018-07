Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor din Parlamentul Regatului Unit a aprobat luni cu 318 voturi pentru si 285 impotriva o lege in favoarea unei politici vamale independente dupa Brexit, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Actul normativ, care mai trebuie aprobat si de Camera Lorzilor, permite guvernului…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, parasind și el guvernul dupa fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar cateva zile dupa ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia…

- Consilierii primului-ministru britanic Theresa May au formulat luni noi propuneri privind pastrarea legaturilor comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit, existand discutii cu deputatii din partidul sau inaintea intalnirii cu ministrii care va avea loc vineri, informeaza Reuters.

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile rosii” in ceea ce priveste Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece si nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…