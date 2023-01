Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Sebastien Haller, vindecat de cancer, a inscris trei goluri in meciul amical castigat in fata formatiei FC Basel, vineri, scor 6-0, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atacantul ivorian Sebastien Haller, care a trecut prin doua operații la testicule și chimioterapie in ultimele 6 luni, a jucat 16 minute cu Fortuna Dusseldorf in amicalul de la Marbella (5-1). Transferat in vara de la Ajax pentru 31 de milioane de euro, Sebastien Haller n-a apucat sa debuteze in 2022…

- Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Nicolae Stanciu, aproape de o revenire de senzatie la Slavia Praga. Stanciu ar putea reveni in Cehia de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an sau, cel mai tarziu, in luna ianuarie. Surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro, sustin ca Slavia Praga forteaza readucerea internationalului…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Zlatan Ibrahimovic s-a aratat „fermecat” de Erling Haaland. Starul norvegian din atacul lui Manchester City continua sa marcheze pe banda rulanta. Haaland a atras cuvinte de lauda inclusiv de la Ibrahimovic. Atacantul suedez a recunoscut ca ii place foarte mult stilul de joc al varfului de la City.…

- Mason Greenwood, atacantul lui Manchester United, a fost din nou arestat. Englezul a fost retinut sambata, dupa ce nu a respectat unele conditii stabilite in controlul sa judiciar. Mason Greenwood va fi judecat luni, la Curtea de Magistratura din Manchester, anunta presa din Anglia. Fotbalistul se afla…