Sebastian Ghiță, trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul „Taxă pentru contracte IT” Fostul deputat Sebastian Ghița, a fost trimis in judecata, in absența, de catre procurorii anti-corupție. Acesta este inculpat in dosarul „Taxa pentru obtinerea de contracte IT”. Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghița de trafic de influența și instigare la fals in inscrisuri. In rechizitoriu se arata ca institutiile si autoritatile publice au contractat, in […] The post Sebastian Ghița, trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul „Taxa pentru contracte IT” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

