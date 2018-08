Sebastian Ghita, pozat la plaja

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu fostul deputat PSD Sebastian Ghita, care in 2016 a fugit din tara desi era sub control judiciar si se afla in Serbia, unde autoritatile au respins recent cererea de extradare formulata de ministerul roman al Justitiei, au fost difuzate de Digi 24. Sebastian Ghita a fost surprins pe o plaja…

- Autocarul Federatiei Romane de Handbal a suferit un accident in Muntenegru, la 5 km de granita cu Serbia, a transmis presedintele FRH Alexandru Dedu, pe pagina sa de Facebook. Acesta a mentionat ca toti cei ce se aflau in masina sunt bine, in afara oricarui pericol. "In momentul de fata sunt preluati…

- Autocarul loturilor de juniori Under18 masculin si feminin ale Romaniei la handbal pe plaja a fost implicat, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier in Muntenegru, insa presedintele Federatiei Romane de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, a anuntat ca toti pasagerii sunt in afara oricarui pericol. "Autocarul…

- Actele necesare extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia au ajuns pe masa Inaltei Curti din Belgrad. Dupa un an si jumatate plus un episod jenant: acela in care partea romana jura ca a trimis documentele dar judecatorii sarbi insistau ca nu le-au primit. Epopeea lui Sebastian Ghita pare sa fi ajuns…

- Magistratii Inaltei Curti ar putea pronunta saptamana viitoare decizia in dosarul fostului deputat Sebastian Ghita, aflat de peste un an in Serbia. Luni, la ultimul termen al dosarului in care Ghita este judecat alaturi de fost sefi din politie, s-a aflat in prima faza ca DNA-ul cere inchisoare cu executare…