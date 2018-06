Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat pe fostul deputat Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Decizia magistratilor nu este definitiva.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghita in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete, decizia nefiind definitiva. AGERPRES

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, joi, pentru 14 iunie, pronuntarea unei prime decizii in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut condamnarea lui Sebastian…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi o prima decizie in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete, informeaza Agerpres. La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut condamnarea lui Sebastian Ghita la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi o prima decizie in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor anunta pe 31 mai sentinta in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. Procurorii DNA au cerut luni condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in acest dosar. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate luni ultimul termen in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat, printre altele, pentru dare de mita, cumparare de influenta si santaj, ocazie cu care procurorul DNA a reiterat rechizitoriul si a solicitat pedepse cu executare pentru cei judecati in acest…