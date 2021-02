Sebastian Fârtat rămâne prefectul județului Vâlcea. Cine va fi subprefect? Alianța PNL-USR*PLUS-UDMR a ajuns la un acord privind impartirea functiilor de prefect si subprefect insa, ca si in cazul impartirii ministerelor, liberalii au iesit in pierdere, partenerii de coalitie obtinand cele mai importante prefecturi: Bucuresti pentru USRPLUS si Cluj pentru UDMR. Cele mai multe prefecturi din Oltenia revin PNL, care vor mentine prefectii de Olt, Dolj, Valcea si Mehedinti. In schimb, in Valcea, judetul de bastina al premierului Florin Citu, va fi un reprezentant al USRPLUS, pentru funcția de subprefect?! La negocieri, prima optiune a PNL a fost Sibiu. UDMR: Cluj, Arad,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

