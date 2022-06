Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Moianu are toate motivele sa fie mandra. Fosta prezentatoare TV se mandrește cu fiica ei ori de cate ori are ocazia, iar de data aceasta a dezvaluit ce meserie vrea tanara sa urmeze. Daca pana acum era convinsa ca o sa dea la medicina pentru a-i calca pe urme tatalui ei, se pare ca adolescenta…

- Andreea Marin și iubitul ei, Adrian Brancoveanu, și-au facut apariția impreuna la un eveniment monden, fiind prima ieșire in public dupa ce s-a spus ca s-au casatorit in secret. Deși nu a dat detalii despre presupusa nunta, vedeta s-a aratat mai indragostita ca oricand de partenerul ei.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri la Congresul PPE, ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei este unul impotriva valorilor PPE si impotriva valorilor si principiilor europene - libertate, democratie, drepturi fundamentale, stat de drept. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mircea Eremia are planuri mari de viitor și se gandește chiar la casatorie. Artistul este impreuna cu Maria Lungu din decembrie 2021, dar doar acum și-au oficializat relația. In exclusivitate la Antena Stars, cantarețul a oferit mai multe detalii despre viața lui amoroasa.

- Sebastian Dobrincu a avut parte de cateva mustrari pe rețelele sociale, dupa ce a postat o fotografie din cadrul emisiunii Imperiul Leilor de la PRO TV, acolo unde este unul dintre „protagoniști”. Tanarul afacerist a fost intrebat de catre o urmaritoare de pe Facebook de ce investitorul poarta aceeași…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Onila a marturisit ce planuri marețe de viitor are, dar și de ce. Artistul a dezvaluit ce decizie a luat pentru familie, mai ales pentru ca acum și-a schimbat job-ul. Ce declarații a oferit fostul membru AXXA.

- Denisa Nechifor a ales sa fie singur, in mod oficial, de ani de zile, dar acest lucru nu inseamna ca nu are parte de admiratori și cadori scumpe din partea barbaților. Fosta partenera a fotbalistului Adrian Cristea a dezvaluit care a fost cel mai scump cadou primit de la un barbat, in cadrul unui interviu…