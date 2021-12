Sebastian Dobrincu este noul investitor de la „Imperiul Leilor” la doar 23 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- Cel ce a fost capitan al FCSB, Alexandru Bourceanu și-a deschis un cochet restaurant pe Calea Floreasca, loc unde și-a expus tricourile sub care a jucat dar și ale unora dintre cei mai buni jucatori de fotbal din Europa, cu care a dat piept in cariera sa. In varsta de 36 de ani, Bourceanu este zi…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…