- Sebastian Dobrincu, cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Imaginea tanarului de 22 ani a devenit sinonima cu succesul in IT, fiind laudat in elitele milionarilor din faimoasa zona a inovației in tehnologie din San Francisco. Insa, povestea averii sale colosale a inceput dupa ce… a fost exmatriculat…

- Un studiu realizat de oameni de stiinta australieni a ajuns la concluzia ca angajatii care lucreaza in tura de noapte prezinta un risc semnificativ mai mare de a contracta noul coronavirus in comparatie cu lucratorii din tura de zi, informeaza marti Xinhua. O echipa internationala de cercetatori, condusa…

- Sebastian Stan, starul din „The Falcon and the Winter Soldier”, s-a nascut in Constanța. Acum cateva zile, el a luat o pauza de la filmari și a discutat alaturi de Alexander Nanau despre documentarul „Colectiv”. Starul spune ca, vazand propunerea Romaniei la Oscar, a simțit „un șoc și, apoi, imediat,…

- Șaizeci la suta din cetațenii ungari ar munci pentru patronii din strainatate care ar crea condiții pentru desfașurarea activitații de acasa, din Ungaria. Cei mai mulți ar munci de la distanța pentru firmele din Austria, Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Elveția, conform Boston Consulting Group.Romania,…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Intalnirea a avut loc la Bruxelles, iar miniștrii au discutat despre relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea Busolei Strategice…

- Victor Roncea, ActiveNews.ro: Pentru ca rezultatele propagandei de vaccinare publicate pe 15 ianuarie afectau major planurile vacciniștilor, s-a reluat campania de munca de convingere, om cu om, ca pe vremea comuniștilor, doar-doar se vor schimba rezultatele. Ce ziceau rezultatele nemediatizate din…