Stiri pe aceeasi tema

- Razvan de la Insula Iubirii s-a filmat alaturi de noua lui iubita, pe TikTok. Aceasta nu arata deloc precum Cati, femeia cu care el a mers pe insula pentru a-și testa relația. Cum mai arata fostul concurent!

- Sean Pen are o noua relație! Actorul a fost surprins, in urma cu puțin timp, de catre paparazzi internaționali, alaturi de o noua partenera. Cine este și cum arata cea care i-a furat inima starului de la Hollywood.

- Cristina Nimereala și Sebastian Dascalu și-au testat relația in emisiunea Insula Iubirii, insa au plecat acasa separat. La un an de la separare, aceasta se pare ca are un nou iubit. Fosta partenera a lui Sebastian Dascalu s-a afișat in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat.

- Sebastian Dascalu a participat alaturi de fosta iubita la Insula Iubirii și totul s-a schimbat de atunci. El a trecut printr-o depresie dupa ce s-a desparțit de Cristina, iar acum, a reușit sa faca mai multe lucruri pentru viața sa. In urma cu puțin timp, el a participat la Chefi la cuțite, avand cunoștințe…

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, Sebastian Dascalu a revenit pe micile ecrane, iar fostul concurent de la Insula Iubirii a dezvaluit ca s-a inscris la show deoarece este pasionat de arta culinara. Sebastian Dascalu nu a venit singur, iar noua lui iubita, Andreea, a venit sa il susțina.…

- Sebastian Dascalu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a venit in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023 pentru a-i impresiona pe jurați cu un preparat deosebit. In plus, tanarul a facut dezvaluiri neașteptate despre viața lui dupa experiența din Thailanda.

- Ce se intampla intre Bia Khalifa și Bogdan Mocanu la scurt timp dupa ce blondina din showbiz-ul romanesc i-a spus "adio" lui Fulgy? Cei doi s-au intalnit, in urma cu cateva ore, chiar la Gala RXF, acolo unde s-au fotografiat mai tot timpul impreuna. Cum s-au postat pe rețelele sociale Bia Khalifa și…

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro l-au surprins pe mijlocașul de la Rapid București alaturi de iubita sa. Cei doi s-au plimbat prin parc, apoi au stat mai mult timp pe banca, oferindu-și atenție și facand gesturi de tandrețe.