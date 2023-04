Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dascalu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a venit in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023 pentru a-i impresiona pe jurați cu un preparat deosebit. In plus, tanarul a facut dezvaluiri neașteptate despre viața lui dupa experiența din Thailanda.

- Gina Pistol i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pregatit, in ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 12 aprilie 2023.

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut sa il cunoaștem pe Adrian Hampu, un tanar de meserie bucatar care a reușit sa emoționeze din plin cu dezvaluirile pe care le-a facut despre viața sa. La final, concurentul a primit verdictul din partea juraților.

- Rikito Watanabe radiaza de fericire, asta pentru ca și-a achiziționat un nou apartament. Fostul concurent de la Chefi la cuțite se simte implinit ca și-a schimbat garsoniera pe un loc mult mai incapator, in București. Iata imagini cu locuința!

- Dan Cruceru și-a facut curaj și a decis sa ii impresioneze pe chefi cu rețeta pregatita de el. Totuși, acesta a fost pus intr-o situație neașteptata atunci cand a trebuit sa ia o decizie importanta.

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-un centru comercial din sectorul 6 al Capitalei. Un fost concurent de la „Chefi la Cuțite” ar fi incercat sa omoare un barbat, utilizandu-se de cuțitul primit la emisiune. Este vorba despre unul dintre cei mai cunoscuți instructori de fitness și de dans din Capitala,…

- Juratul „Chefi la Cuțite” a venit cu o serie de recomandari pentru romani cu privire la ce consuma cand ies sa manance in oraș. Chef Florin Dumitrescu a explicat de ce sa nu comanzi niciodata ciorba la restaurant. Afla in randurile de mai jos ce conține, de fapt, preparatul. Ingredientul nu face deloc…

- Madalina Crețan, soția regretatului rapper Nosfe, a transmis un mesaj emoționant in secțiunea de comentarii, dupa ce Gina Pistol a anunțat retragerea din televiziune. Madalina Crețan și soțul ei au participat la Chefi la cuțite, cunoscand-o personal pe vedeta TV. Iata ce a dezvaluit fosta concurenta!