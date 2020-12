Paris St Germain și Istanbul Basaksehir au ieșit de pe teren in meciul din Liga Campionilor. Momentul s-a intamplat dupa presupusele abuzuri rasiale fața de asistentul managerului echipei turce. La adresa lui Pierre Webo, al patrulea oficial Sebastian Colțescu ar fi avut comentarii rasiste. Scandalul a degenerat, iar acum UEFA incearca sa gaseasca o soluție […] The post Sebastian Colțescu a bagat frica in UEFA. Ce decizie radicala a luat forul continental appeared first on IMPACT .