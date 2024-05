Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat sambata despre primarul in functie, Nicusor Dan, ca nu este corect sa vii dupa 4 ani in care ai avut absolut toate ingredientele sa reusesti, sa dai vina in continuare pe altii, precizand ca el numeste asta sindromul instalatorului,…

- Șeful PNL București și candidatul liberalilor la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a oferit primarului general Nicușor Dan planul sau pentru București. El susține ca a facut acest gest pentru a-i arata edilului „cum ar fi putut sa fie un bun primar, nu doar un activist respectabil”.

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, si-a prezentat, luni, ‘Planul pentru Bucuresti’, care prevede, printre altele, propuneri referitoare la combaterea drogurilor, mutarea transportului in subteran, termoficarea, digitalizarea si un oraș mai verde. Candidatul liberal a transmis ca…

- Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Bucuresti si-a prezentat, luni, 'Planul pentru Bucuresti', care prevede, printre altele, propuneri referitoare la combaterea drogurilor, mutarea transportului in subteran, termoficarea, digitalizarea si un Bucuresti verde.

- Medicul Catalin Cirstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coalitiei PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei. Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa la care Cirstoiu a participat alaturi de presedintii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca. Totodata,…

- Candidatul unic PNL-PSD pentru Capitala, medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar din București, a ajuns marți, in jurul orei 11.00 la Guvern și discuta cu liderii filialelor partidelor din București. Conform unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja au fost desemnați…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat luni, la Prima News, intrebat daca l-ar vota pe medicul Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei, ca va sustine candidatul desemnat si asumat de PNL, pentru ca asta inseamna sa fii un om de echipa, conform News.ro. „Daca asta va fi decizia finala…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, ca optiunea liberalilor pentru Primaria Capitalei este acum Sebastian Burduja, președintele PNL București, iar decizia finala este așteptata peste cateva zile, dupa o ultima discuție in coaliție cu PSD privind posibilitatea unui candidat…