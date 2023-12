Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai mare potential solar din sud estul Europei, studiile aratand ca ar putea exploata pana la 18 20 de gigawati de putere solara, a declarat duminica ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform agerpres.roStudiu dupa studiu demonstreaza ca am putea exploata pana la 18, poate 20 de…

- Cel mai mare parc fotovoltaic din Romania si din sud-estul Europei, intins pe o suprafata de aproximativ 170 de hectare, a fost inaugurat, pe 31 octombrie, in localitatea Ratesti din judetul Arges.

- Numarul prosumatorilor in Romania va ajunge la 236.000, pana la finele anului 2025 si va trece de 350.000 pana in 2030, a declarat, pe 19 octombrie, in cadrul Climate Change Summit 2023, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „In…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „In…

- ”Suntem obligati sa acceleram cel mai important proiect energetic pentru urmatorii ani, proiectul strategic Interconector de Inalta Tensiune in Curent Continuu (HVDC), de la Marea Neagra la granita de vest. Am continuat ieri si astazi seria intalnirilor cu reprezentantii companiilor Transelectrica,…

- Romania este una dintre tarile care si-au asumat un plan foarte ambitios de decarbonizare, in prezent aproximativ 14% din energia produsa in tara fiind pe baza de carbune, urmand ca in 2026 sa ajunga la circa 0,3%, a afirmat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate.