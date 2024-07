Sebastian Burduja: „Proiectul Neptun Deep este în grafic” Proiectul Neptun Deep Proiectul Neptun Deep este in grafic, iar daca toate lucrurile merg asa cum trebuie ne dorim sa avem primele foraje pana la finalul acestui an, a declarat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, in conferinta de presa de bilant, dupa un an de mandat, transmite Agerpres . „Proiectul Neptun Deep este in grafic. Atat Romgaz, cat si OMV Petrom, au depus toate eforturile necesare pentru a obtine aprobarile, pentru a putea face contractele. Din datele pe care le avem, practic, aproape toate contractele sunt semnate in acest moment si ne dorim sa avem primele foraje acolo pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

