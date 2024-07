Stiri pe aceeasi tema

- Valul de canicula extrema care afecteaza Romania pune presiune suplimentara pe sistemul energetic, iar ministrul Energiei, Sebastian Burduja, avertizeaza ca pot aparea pene de curent in aceasta perioada.

- Ministrul Energiei avertizeaza ca s-ar putea produce pene de curent in aceste zile cu temperaturi extrem de ridicate. Intr-o intervenție la Digi 24, Sebastian Burduja atenționeaza ca ar putea fi probleme, in condițiile in care consumul de energie va atinge niveluri record.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Turcia ca pe 29 iunie 2024, au fost raportate 44 de incendii, dintre care 30 in zone rurale și 14 in paduri. Temperaturile ridicate din perioada estivala pot crește riscul de…

- CNAIR a anunțat, joi, ca in perioada 21-24 iunie 2024, intre orele 10:00 și 20:00, vor fi impuse restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme. Se aplica restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa autorizata mai mare…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a fost nevoit sa rateze ceremonia de deschidere a celei de-a 17-a ediții a Forumului Regional al Energiei (FOREN), desfașurat la Neptun, din cauza unei pene de cauciuc. Incidentul neprevazut a starnit reacții haioase din partea asistenței, formata din specialiști…

- Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25Au scazut prețurile la gaze și la curent! Ministrul Burduja a spus cu cat%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a analizat impactul masurilor adoptate in 28…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand cu data de 1 aprilie 2025 piața de energie din Romania va fi liberalizata, odata ce expira schema de plafonare-compensare. De la aceasta data, doar consumatorii vulnerabili vor mai beneficia de protecție in ceea ce privește prețurile, conform…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a depus la DIICOT o plangere penala, dupa ce in mediul online au aparut un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. Imaginile il infațișau pe Sebastian Burduja in timp ce promova o platforma investiționala creata de doua companii. Aceste materiale…