Deputatul liberal Sebastian Burduja spune ca susține cota unica, iar renunțarea la ea este &"contrara oricarui spirit pe care PNL îl are&". El a facut declarațiile fiind întrebat de ideea vehiculata de PSD de renunțare la aceasta.



&"Susțin 100% cota unica. Cred ca beneficiile pe care România le-a avut și le are de pe urma acestui sistem sunt palpabile și nu se pune problema renunțarii la acest sistem. De altfel, și în recentele campanii noi, la PNL, tot timpul ne-am asumat pastrarea cu sfințenie a cotei unice&", a spus Burduja.



El a mai declarat: &"Am mari…