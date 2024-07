Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a asigurat ca volatilitatea prețurilor la energie electrica nu va afecta facturile consumatorilor. El a subliniat ca sunt luate masuri de urgența pentru a gestiona situațiile care i-ar putea afecta negativ pe consumatorii finali. Burduja a explicat ca prețurile energiei electrice nu vor afecta facturile consumatorilor, deoarece exista o plafonare a […] The post Sebastian Burduja: Oscilațiile prețurilor la energie electrica nu vor afecta facturile consumatorilor appeared first on Puterea.ro .