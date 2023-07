Sebastian Burduja, ministrul Energiei despre PNRR: Sunt jaloane mai complicate, care vizează de exemplu eficienţa energetică Ministrul Energiei Sebastian Burduja a vorbit despre stadiul indeplinirii jaloanelor din PNRR. Acesta a precizat ca sunt jaloane cu un procent bun de indeplinire, dar sunt si jaloane mai complicate, unde mai au mult de lucru. Ce a transmis ministrul Energiei ”Sunt jaloane unde suntem cu un procent bun de indeplinire, de exemplu ordonanta 109 a fost deja pusa in practica la marile companii, de la Nuclearelectrica pana la Romgaz si altele. Sunt jaloane mai complicate, care vizeaza de exemplu eficienta energetica, reforma 5 din PNRR, unde mai avem mult de lucru si prioritatea mea zero in acest moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

