- Cloud-ul guvernamental nu rezolva in sine eliminarea drumurilor intre institutiile statului sau eliminarea hartiilor, pe care ni le dorim cu totii, ci rezolva rezilienta datelor si plasarea lor intr-un sistem sigur, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.

- ”Transformarea digitala a Romaniei inseamna un stat prietenos cu cetatenii” Sursa: facebook.com/code4romania/photos RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Transformarea digitala a României înseamna un stat prietenos cu cetatenii lui, care elimina hârtiile în plus si drumurile care…

- Romania trebuie sa achite „minimum 60 de milioane de euro” din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, a declarat, ieri , ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. „Romania are o situatie dificila, pentru ca in perioada 2017 – 2019 nu si-a achitat…

- Faimosul antivirus Kaspersky nu mai poate fi folosit de statul roman intrucat este de proveniența ruseasca. Soluțiile antivirus de aceasta proveniența vor fi dezinstalate, cu sprijinul specialiștilor din SRI și STS. Aceasta decizie este anunțata printr-un comunicat transmis de Ministerul Cercetarii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Ioan Burduja, anunta un nou proiect de lege privind interzicerea unor programe software rusesti in autoritatile si institutiile publice din Romania. Proiectul de lege a fost publicat spre consultare pe site ul MCID.Initiativa isi propune sa…