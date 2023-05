Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja a declarat ca interdictia Tik Tok in institutiile statului ca la acest moment este o recomandare și ca „vom vedea” daca va deveni obligatorie. Potrivit gandul.ro , el a precizat ca datele colectate de aplicatia Tik Tok, „sunt stocate…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a vorbit la Digi24 despre vulnerabilitațile și riscurile de securitate cibernetica legate de aplicația TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajaților de la stat și a spus ca pe baza analizelor se va lua o decizie, mai mult decat o recomandare, cu privire…

- De ce recomanda SRI dezinstalarea TikTok de pe telefoanele de serviciu. Pericolele majore la care sunt supuși utilizatorii Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica a emis o serie de recomandari catre autoritațile și instituțiile publice centrale și locale pentru dezinstalarea și interzicerea pe…

- Consiliul operativ pentru securitate cibernetica din cadrul DNSC a decis miercuri sa recomande angajaților din instituțiile de stat sa nu instaleze aplicația TikTok pe telefoanele de serviciu, spun surse guvernamentale.Directoratul Național de Securitate Cibernetica va trimite in acest sens o adresa…

- Noua lege, introdusa la inceputul acestui an, pe baza careia entitațile care ofera servicii publice nu vor mai cere copii dupa acte emise de statul roman, se va aplica și in cazul unitaților de invațamant, a precizat, miercuri, pentru Edupedu.ro, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian…