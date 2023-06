Sebastian Burduja: Energia viitorului are nevoie de viziune, investiţii majore şi securitate ”Prima mea zi de mandat la Ministerul Energiei a coincis cu semnarea ordinului de incepere a lucrarilor la constructia gazoductului Tuzla – Podisor, o investitie majora a Romaniei pentru exploatarea si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Sebastian Burduja. Ministrul a prezentat si ”cateva cifre”: 300 de km, investitie in valoare de 478 milioane euro, peste 8 miliarde de metri cubi/an de gaz romanesc in plus in economia romaneasca. ”Sute de mii de romani si sute de institutii publice cu acces la reteaua de gaz. Gazoductul va traversa judetele Constanta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor gazoductului Tuzla - Podișor, o investiție majora a Romaniei pentru exploatarea și valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra.

- Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a semnat, vineri, la Palatul Victoria, in prezenta vicepremierului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, ordinul de incepere a lucrarilor pentru gazoductul Tuzla-Podisor. La eveniment au mai participat, din partea OMV-Petrom,…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la gazoductul Tuzla-Podisor, un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, a fost semnat, vineri, in prezenta viceprim-ministrului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja.Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre…

- Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep si coridorul BRUA. “Suntem la un eveniment important nu numai pentru industria energetica din Romania, ci in general pentru profilul investitional al statului roman. Apreciem…

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

- Procurorii DNA au demarat cercetarile privind contractul de vanzare al perimetrului „Neptun Deep”, din Marea Neagra, intre Romgaz și ExxonMobil. Procurorii DNA au cerut documente de la compania cu capital majoritar de stat ROMGAZ privind tranzacția din 2022 cu firma americana ExxonMobil pentru perimetrul…

- OMV Petrom va continua sa investeasca in perimetrul Neptun Deep din apele adanci ale Marii Negre romanești. Anunțul oficial va fi facut la jumatatea anului. In Raportul financiar pe primul trimestru, OMV Petrom susține ca are locu un ”Progres in proiectul Neptun Deep catre decizia finala de investiție,…

- Pe data de 16 martie, companiile Transgaz, OMV Petrom și Romgaz au semnat declarația privind incheierea contractelor de rezervare de capacitate de intrare ieșire-ieșire din SNT in punctul Tuzla, penultimul pas pentru exploatarea gazelor din perimetrul Deep Neptun. Fii la curent cu cele mai…