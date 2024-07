Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit miercuri despre eforturile semnificative depuse recent pentru a reabilita și pune in funcțiune echipamente și instalații energetice vechi de decenii. Dupa o intalnire cu principalii producatori de energie din Romania, Burduja a evidențiat exemplul Complexului Energetic Oltenia, unde au fost utilizate metode tradiționale, inclusiv munca manuala, pentru a incarca […] The post Sebastian Burduja, dupa ședința cu producatorii din energie: Fac un apel pentru investitii in zona de stocare appeared first on Puterea.ro .