Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, spune ca nu i-ar da nota de trecere lui Nicușor Dan, pentru activitatea sa la conducerea Primariei Capitalei. Burduja a mai spus ca Bucurestiul poate mai mult si trebuie sa arate mult mai bine, potrivit News.ro.

- Sebastian Burduja a fost intrebat, sambata la o televiziune de știri, daca se pregateste pentru o candidatura la Primaria Capitalei in 2024 si ar intra in lupta cu Nicusor Dan. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta lupta si nu as fi acceptat provocarea de a fi presedintele filialei Bucuresti…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca este dispus sa-și asume sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei, motivand ca ”nu se da in laturi de la asta” „Prin noi inșine inseamna ca un președinte de filiala trebuie sa-și asume o batalie in care merge in fața electoratului și ii…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca este dispus sa-și asume sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei, motivand ca ”nu se da in laturi de la asta” „Prin noi inșine inseamna ca un președinte de filiala trebuie sa-și asume o batalie in care merge in fața electoratului și ii…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, recent numit președinte interimar la PNL București, a declarat vineri seara, 15 decembrie, la Digi24, ca e dispus sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea liberalilor, daca Nicușor Dan nu va veni in partidul condus de Nicolae Ciuca.Burduja…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri, 1 Decembrie, ca nu iși schimba strategia, dupa ce președintele PNL, Nicolae Ciuca, a spus de doua ori ca actualul edil trebuie sa fie membru PNL pentru ca liberalii sa il susțina.„Strategia mea este independent și sper sa am susținerea partidelor de…

- Dupa alegerea sa in calitate de șef interimar in fruntea PNL București, Sebastian Burduja a declarat ca datele europene arata ca Bucurestiul este un oras mai dezvoltat decat Madrid, Berlin, Copenhaga sau Amsterdam, avand cel mai mare ritm de creștere, insa e pe ultimul loc la indicele de calitate al…

- Oamenii sunt revoltați pentru ca proiectele anunțate de Nicușor Dan in 2020 s-au dovedit a fi un lung șir de promisiuni electorale. Bucureștenii sunt nemulțumiți de faptul ca primarul general nu și-a respectat promisiunile facute inainte sa preia mandatul la Primaria Capitalei. „PUSL i-a invitat pe…