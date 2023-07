Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.Burduja a adaugat ca Nuclearelectrica poarta in continuare…

- Actiunile grupului informatic american Apple au inchis sedinta de joi la o valoare record, ceea ce pune producatorul telefoanelor iPhone aproape de o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Actiunile Apple au inchis sedinta in crestere cu 0,6%, pana…

- Cea mai recenta runda de reduceri de personal vizeaza membrii grupurilor de afaceri ale Meta si urmeaza unei runde anterioare de concedieri din aprilie, care i-a afectat pe angajatii in roluri tehnice. Aproximativ 10.000 de lucratori isi vor pierde locurile de munca intre reducerile din aprilie si mai,…

- Un indicator care masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in primul trimestru al acestui an pana la aproape 305.000 de miliarde de dolari, iar cresterea costului serviciului pentru aceasta datorie declanseaza ingrijorari cu privire la tensiunile din sistemul financiar, arata un raport…

- Grupul bancar elvetian UBS Group AG a avertizat ca se asteapta la o lovitura financiara de aproximativ 17 miliarde de dolari de pe urma preluarii rivalei Credit Suisse Group AG, transmite Reuters.

- Analistii se asteptau sa inregistreze o scadere a profitului net in primul trimestru, comparativ cu anul precedent, deoarece inflatia si cresterea ratelor dobanzilor preseaza cererea globala si starnesc temerile de recesiune. Cu toate acestea, profitul net al Aramco a depasit asteptarile de 30,5 miliarde…

- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…

- Credit Suisse s-a confruntat cu retrageri de fonduri de 68 miliarde de dolari in primul trimestru.Credit Suisse Group AG a anuntat luni ca in primul trimestru din acest an a inregistrat iesiri nete de 61 miliarde de franci elvetieni (68 miliarde de dolari) din fondurile pe care le gestioneaza, iar…