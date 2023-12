Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, ca ministerul pe care il conduce sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt facute de catre Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…

- La nivelul Ministerului Energiei a fost creat un grup de lucru compus din experți din cadrul instituției, ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Concurenței pentru elaborarea schemei de ajutor de stat care va viza marii consumatori industriali de energie…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va publica in perioada urmatoare rezultatul actiunilor de control la furnizorii de gaze. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca ANRE va anunțat cat de curand sancțiuni fara precedent pe care le va acorda furnizorilor de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de peste 22,45 miliarde lei, a anuntat la sfarșitulsaptamanii trecute ANRE printr-un comunicat, conform Agerpres. „Avand in vedere activitatea…

- Schema de plafonare-compensare a asigurat un cost al energiei foarte corect pentru romani, unul redus, si, daca se ia in calcul tariful plafonat, Romania are al patrulea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeana, iar la energie electrica se situeaza undeva pe locul 16-17, a declarat, sambata, ministrul…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei a subiliniat ca autoritatile sunt mult mai pregatite fata de anul trecut din perspectiva securitatii energetice. ”Sunt nu optimist, sunt echilibrat cand spun ca nu vom avea probleme in aceasta iarna, cum nu am avut pana la urma nici iarna trecuta. Am dezvoltat…