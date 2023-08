Stiri pe aceeasi tema

- „Hidrocentrala Dumitra, Raul Jiu. 170 de milioane euro cheltuiti de statul roman. Grad de finalizare a lucrarilor: 96%. Investitie inceputa in 2003, blocata din 2017 din cauza avizelor de mediu si hotararilor instantelor. Cineva a avut acest interes si vom vedea exact cine si de ce. Ca ministru al Energiei,…

- „Reincep lucrarile la cel mai asteptat proiect energetic in executie: centrala de la Iernut. Ieri Romgaz a dat ordinul de reincepere a lucrarilor la centrala pe gaz de la Iernut. Este cel mai asteptat proiect de productie a energiei electrice din Romania ultimilor ani. Deblocarea acestei investitii…

- Procesul de obținere a tuturor autorizațiilor necesare punerii in funcțiune de noi capacitați de producere a energiei din surse regenerabile este anevoios și dureaza mult, ceea ce descurajeaza potențialii investitori, a constatat Consiliul Concurenței in

- "Ne ținem de promisiuni! Un nou pas important pentru construcția centralei de la Mintia! (...)Construcția va dura 38 de luni și acesta investiție va crea aproximativ 700 de locuri de munca. Noua centrala de la Mintia urmeaza sa fie pusa in funcțiune in vara anului 2026.Unitatea va funcționa pe gaz natural…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, marti seara, ca a fost semnat contractul pentru constructia si punerea in functiune a centralei electrice de la Mintia, in valoare de peste 673 de milioane de euro. Constructia va dura putin peste trei ani."Un nou pas important pentru constructia centralei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, marti seara, ca s-a fpcut un nou pas important pentru constructia centralei de la Mintia, respectiv s-a semnat contractul pentru constructia si punerea in functiune a centralei electrice cu ciclu combinat de 1.750 MW.

- „Propunerea legislativa privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si al transporturilor, pe care am initiat-o alaturi de colega mea Oana Marciana Ozmen si alti colegi parlamentari, a fost adoptata astazi de colegii senatori. Propunerea…