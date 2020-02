Stiri pe aceeasi tema

- "La ora actuala, exista spitale care sunt publice, fie subordonate Ministerului Sanatatii, fie autoritatilor locale. De asemenea, exista spitale private. Propunerea legislativa este una prin care i se permite fiecarui cetatean care are nevoie de tratamente sau proceduri medicale, care sunt decontate…

- Deputatul Pavel Popescu a fost ales, joi seara, presedinte al PNL Sector 4, noteaza Agerpres. Pavel Popescu a fost presedinte interimar al filialei PNL sector 4 incepand din iulie anul trecut.La adunarea de alegeri a Comitetului de Coordonare al PNL Sector 4 au participat presedintele liberalilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca ar fi potrivita o schimbare din functie a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si, respectiv, Teodor Melescanu. "Mi s-ar parea potrivita schimbarea presedintilor Parlamentului. Mi s-a parut oarecum ciudat ca sedinta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul de Finante, Florin Citu. Cel mai probabil, discutiile au vizat legea bugetului de stat pe anul 2020. Presedintele Iohannis a avut de la instalarea Executivului…

- Iulian Octavian Stana, fost lider al organizației municipale ALDE Arad, a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Mediului, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Stana a mai fost secretar de stat la același minister și in guvernarea Viorica Dancila, fiind numit…

- Diurnele platite de statul roman militarilor aflati in misiuni in teatrele de operatii vor fi majorate, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Apararii Nationale (MApN), premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, cuantumul diurnelor va fi stabilit in urma unor…

- Madalin Voicu a fost revocat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Potrivit unui anunt al Guvernului, premierul Ludovic Orban a semnat joi decizia pentru revocarea din functie a secretarului de stat la Ministerul Culturii - Madalin Voicu. Decizia urmeaza sa…

- Premierul desemnat Ludovic Orban s-a declarat încrezator ca un numar cât mai mare de parlamentari Pro România și PSD vor vota astazi pentru învestirea Cabinetului sau, în ciuda boicotului fara precedent anunțat de cele doua grupuri parlamentare. Liderul PNL a mai spus ca…