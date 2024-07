Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza in aceste zile preturi la energie electrica peste media tarilor europene. Este important de precizat ca aceste preturi sunt pe pietele spot, unde volatilitatea este data de mai multi factori, unii interni, altii externi, pe care ii voi detalia in randurile urmatoare. Romania inregistreaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a asigurat ca volatilitatea prețurilor la energie electrica nu va afecta facturile consumatorilor. El a subliniat ca sunt luate masuri de urgența pentru a gestiona situațiile care i-ar putea afecta negativ pe consumatorii finali. Burduja a explicat ca prețurile…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a convocat o intalnire de lucru cu ANRE, Transelectrica, OPCOM și asociațiile producatorilor, distribuitorilor și furnizorilor din energie pentru a analiza situația din Piața de Echilibrare și soluțiile posibile Astazi, 4 iulie, a avut loc la sediul Ministerului…

- Unul dintre proiectele majore pe care ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este revitalizarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lapustești. Oficialul a explicat de ce nu vom mai avea o sinecura prin care unii sa se imbogațeasca ani de zile fara sa faca nimic. Ministrul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Sebastian Burduja a spus ca foarte mulți bucureșteni sufera din cauza lipsei de competența a lui Nicușor Dan și a Gabrielei Firea. In cadrul unei conferințe de presa susținuta sambata, Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a criticat dur atat primarul general Nicușor Dan, cat și…

- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a gasit soluția care ar putea rezolva lipsa locurilor la gradinițele de stat din București, unde numai anul trecut peste 3.000 de copii au ramas pe dinafara. Firea a vizitat Gradinita Scolii 194 din Sectorul 4 al Capitalei, unde primarul Daniel…

- Prețurile platite pentru energia electrica și gazele naturale de catre romani, printre cele mai mici din Uniunea Europeana, susține ministrul Sebastian Burduja. Eurostat a publicat statistica cu privire la prețurile platite pentru energie electrica și gaze naturale de consumatorii casnici și non-casnici…