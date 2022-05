Stiri pe aceeasi tema

- Jocul tentației trece la un alt nivel. Au venit impreuna pe insula pozand in cuplul perfect și nimeni nu credea ca se vor desparți vreodata. Este vorba despre Cristina și Sebastian. Cei doi pareau perfecți unul pentru altul, dar uneori aparențele inșala. Cristina a fost cea care a decis sa puna punct…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, care are mereu glumele la el și simțul umorului! Ei bine, pe langa ironiile pe care le face zi de zi, soțul Gabrielei Prisacariu vine și cu o serie de detalii intime din viața lui. Iata ce marturisire neașteptata a facut direct in cadrul…

- Cele mai noi episoade Insula iubirii, difuzate astazi si maine, de la 20:30, la Antena 1 vin sa le demonstreze concurentilor, o data in plus, ca pe Insula Iubirii nimic nu e previzibil, tentatia pandeste la tot pasul si poate schimba radical sentimente. S-au deschis, s-au apropiat de ispite si au facut…

- S-a lasat cu lacrimi in al doilea episod de la Insula Iubirii sezonul 6. Alex Marcu nu și-a putut stapanii lacrimile și l-a acuzat pe Rei de faptul ca l-a jignit spunandu-i ca poarta o masca și ca este fals. Soțul Teodorei a ținut sa-i și transmita un mesaj lui Rei, pe care nu a vrut sa i-l spuna in…

- West Ham a caștigat, azi, acasa, cu Aston Villa, scor 2-1, intr-un meci din etapa #29 din Premier League. Atacantul ucrainean al „ciocanarilor”, Andrii Yarmolenko (32 de ani), a deschis scorul in minutul 70 și a izbucnit in lacrimi. Capitanul Ucrainei a fost rezerva, a intrat in minutul 52 și a marcat…

- Cristi Brancu a inceput sa planga in emisiunea pe care o modereaza la Prima TV, dupa ce soția sa și fiul sau i-au facut o surpriza in direct. Prezentatorul TV a vorbit recent intr-un interviu pentru Click! și despre casnicia cu Oana Turcu. Cu ocazia zilei sale de naștere, Cristi Brancu a avut parte…

- Momente tensionate pentru cunoscuta artista Theo Rose, dar și pentru intreaga echipa a cantareței! Cu toții au urcat in avion și au plecat pe meleaguri straine, pentru a susține un concert de neuitat, insa stați sa vedeți ce s-a intamplat chiar inainte ca avionul in care se afla sa decoleze!