Seară violentă și în Spania, în Țara Bascilor. Cum s-a terminat incidentul armat Un tanar de 21 de ani a fost arestat miercuri dupa ce a tras mai mult de zece focuri cu o arma de vanatoare intr-o universitate din Tara Bascilor, in nordul Spaniei, fara a rani pe cineva, au transmis surse din cadrul politiei, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Cu putin inainte de orele 19.00 (17.00 GMT), un individ inarmat cu o pusca a patruns in campusul Facultatii de Stiinte si Tehnologie din orasul Leioa. „A tras peste zece focuri sau chiar mai mult” spre fatada facultatii, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a politiei basce. „Individul a fost arestat”, a adaugat ea, fara a preciza… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

