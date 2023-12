Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Costantino, a fost extrem de bucuros dupa victoria cu FCSB, scor 2-0, și calificarea in sferturile Cupei Romaniei . „Este o victorie istorica pentru clubul nostru. Dupa meciul cu U Cluj, jucatorii au ințeles ca trebuie sa dea mai mult. A fost singurul meci…

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj suflarii alb-vișinii dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, 0-0, intr-un meci in care aveau nevoie de victorie pentru a avansa in sferturile competiției. Rapid a ratat deja unul dintre obiectivele din acest…

- Rapid a profitat de meciul cu CFR Cluj, din grupele Cupei Romaniei, pentru a strange jucarii pentru copii. Deși clubul le-a cerut sa nu le mai arunce in teren, cum era ideea inițiala, unii nu au ținut cont de recomandare, deși afara ploua, iar terenul era ud și murdar. Marți, clubul alb-vișiniu le…

- U Cluj și CFR Cluj au incheiat joi seara la egalitate, scor 1-1 (1-0), confruntarea din etapa a doua a Cupei Romaniei la fotbal masculin. La capatul unui meci mai puțin spectaculos, cele doua sunt la perfecta egalitate in fruntea clasamentului. Suporterii

- CSA Steaua n-a avut in tribune cu Rapid, 0-0, nici jumatate din asistența pe care FCSB o bifa in vara pe arena din Ghencea cu CFR Cluj (1-0). Clubul din Superliga a adunat semnificativ mai mulți fani și in meciurile cu Nordsjaelland (0-0) și Universitatea Craiova (3-0). Pentru CSA Steaua, meciul cu…

- Un barbat de 51 de ani a intrat intr-un branșament de gaz din comuna Mihai Viteazu și și-a pierdut viața.La data de 25 octombrie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs DN75, in comuna Mihai Viteazu. La fața locului s-a constatat ca un barbat, de 51…

- Mii de oameni sunt așteptați sa danseze pe ritmuri balcanice și pe hiturile anilor ‘90-2000, in 30 noiembrie la Sala Polivalenta BT Arena din Cluj cu Goran Bregovic impreuna cu orchestra lui, precum și cu trupele Andre, N&D și Hara. „Pregatim o noua ediție Retro Party Romania. Dupa succesul ediției…

- Șefii de la CSM Alexandria au luat o decizie radicala dupa 0-4 cu FC Argeș: l-au demis pe antrenorul Ștefan Odoroaba și au numit deja inlocuitorul, Alin Panzaru. Acesta a fost anunțat oficial pe pagina de Facebook a clubului și va debuta pe banca joi, de la ora 18:30, in meciul cu CFR Cluj din grupa…