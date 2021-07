Seară neagră în fotbalul românesc! Și CS U Craiova a fost eliminată din Conference League Cea de-a treia echipa romanesca participanta in Conference League, CS U Craiova, a fost eliminata, la randul ei, din competiția nou-inființata de UEFA. Oltenii nu au fost in stare sa streaca de o formație albaneza, fara palmares internațional. CS U Craiova a fost eliminata, joi seara, de echipa albaneza Laci, in turul doi preliminar al Conference League. In mansa secunda disputata la Craiova rezultatul a fost egal, 0-0. In turul din Albania, Laci s-a impus cu 1-0, astfel ca s-a calificat in runda urmatoare. CS U Craiova a avut o bara in minutul 90+1. Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca tehnica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

