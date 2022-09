Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Luduș a anunțat ca in perioada 1-10 septembrie 2022 pescuitul este interzis pe Lacul Primariei (Brațul mort al raului Mureș), motivul fiind o acțiune de ecologizare a luciului de apa și a malurilor sale. Despre acest aspect inedit in istoria scurta a lacului care are o suprafața de…

- Patrupezii au metode diferite fața de oameni prin care iși arata dragostea. Nu pot spune "Te iubesc" in cuvinte, dar e foarte ușor sa recunoști semnele afecțiunii lor. Cum iți dai seama de afecțiunea lui? Cainele se uita adanc in ochii tai Cand patrupedul se uita adanc in ochii tai, cu cea mai profunda…

- La data de 18 august 2022, polițiștii din Reghin au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 9 august 2022 numitul Matei Dumitru Zaharie, in varsta de 61 de ani, din Reghin, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. "In urma acestei sesizari, polițiștii au desfașurat activitați…

- SC Rocada Serv SRL Santana de Mureș angajeaza conducator auto transport persoane și conducator auto transport marfa. "CV-urile se depun la sediul societații din Santana de Mureș, strada Principala nr. 612/A sau pe e-mail: [email protected] Informații la 0740-024.939", au informat reprezentanții…

- Ștefan "Tety" Boroș implinește frumoasa varsta de 80 ani, astazi, 15 august 2022. Tehnician arhitect, absolvent al Școlii Tehnice de Arhitectura, este cunoscut mai ales ca grafician și caricaturist. Are in palmares peste 10.000 de lucari in cei peste 50 de ani de cand face caricatura și 50 de premii…

- Pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu au intervenit in aceasta noapte, in jurul orei 01:50, la un accident rutier produs intre o motocicleta și un camion, in localitatea Sarmașu, DJ 151. Din nefericire, in urma impactului, un tanar cu varsta de aproximativ 16 ani și-a pierdut viața.…

- Polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Zau de Campie au reținut, la data de 17 iulie a.c., 2 tineri, de 21 și 24 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a anunțat Biroul de Presa al IPJ Mures, in urma cu cateva minute. Politistii au fost sesizați ca, in noaptea de 16 … Post-ul…

- – Asta nu e presa, nu mai e presa in ziua de azi, nu mai e, nu mai e… imi spune, lovindu-și ziarul de picior. Cu ochii mijiți ma fixeaza ca pe elasticul de praștie, iar eu repede imi adun reportofonul, microfonul, camera de filmat, telefonul mobil, agenda de lucru, palaria de velur, pixurile, toata…