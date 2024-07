Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul Ara Malikian va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare marți, 30 iulie, de la ora 20, in Parcul Rozelor. In avanpremiera acestui eveniment Timișoara gazduiește mai multe manifestari incluse in cea de-a doua ediție a festivalului armenesc Hayastani…

- Ziua Timișoarei va avea și in acest an un program artistic special, dedicate evenimentului. Organizat de Casa de Cultura a Municipiului, evenimentul dureaza patru zile, in perioada 1 – 4 august, pe scena Teatrului de Vara din Parcul Rozelor. Atracțiile principale sunt spectacolele de opera Voievodul…

- Consilierii locali din Timișoara au aprobat luni, 8 iulie, relocarea secției de canotaj a CSM Timișoara in Parcul Rozelor, pe terenul altor secții ale clubului, in trei containere. Soluția fusese anunțata inca de acum cateva luni, dar acest lucru nu a insemnat ca nu au fost discuții la vot.

- Sfarșitul saptamanii trecute a adus la Timișoara redeschiderea Cabinet Fain Bar, situat in centrul Timișoarei, unde alaturi de cocktailuri artizanale rafinate și o atmosfera vibranta, publicul a avut parte și de o seara plina de energii pozitive din sfera muzicii electronice. Printre cei care s-au asigurat…

- 28 de ansambluri din 14 țari vor putea fi vazute și aplaudate saptamana viitoare pe scena din Parcul Rozelor. Timișoara gazduiește o noua ediție a indragitei manifestari Festivalul Inimilor. Daniel Buzdugan se alatura, in premiera, echipei de prezentatori.

- Adrian „Baciu„ Igrișan (voce, chitara), Octavian Pilan (tobe), Alin Achim (bass), David Cristian (chitara) și Ionuț Carja (clape) – adica membrii formației Cargo – au susținut un concert extraordinar joi seara in centrul orașului Timișoara, in incinta M2 Event Venue, unde publicul numeros a avut parte…

- Ziua Internaționala a Copilului va fi marcata și anul acesta de Casa de Cultura a Municipiului. Primul eveniment anunțat de instituție este un concert cu soliști indragiți, care vor interpreta melodii din filmele Disney.

- Formația Celelalte Cuvinteva susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 17 mai, de la ora 20, la M2 Event Venue. Primul concert al legendarei formații a avut loc in 13 decembrie 1981, la Casa Studenților din Timișoara. „Aveam posibilitatea de a da un concert…