- Numaratoarea inversa spre ultima eliminare de pe Drumul aurului inainte de Marea Finala America Express a inceput in ediția reality show-ului de ieri seara. Irina Fodor a pus in joc mult temutele cutii: una dintre ele conține totemul roșu al eliminarii.

- Ieri seara, la America Express, cele 3 echipe ramase in competiție au inceput cea mai ampla misiune in Barranquilla, orașul in care se desfașoara al doilea cel mai mare carnaval din lume: organizarea propriilor parade inspirate de celebrul eveniment din a

- America Express a fost, din nou, lider de piața cu ediția 38, difuzata pe 20 martie 2023. In aceasta seara, Irina Fodor pune in joc cuferele care aduc ultima eliminare inainte de Marea Finala, iar tensiunea va atinge cote maxime.

- Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in ediția de aseara America Express! Concurenții trebuie sa adune cat mai multe totemuri de aur, care le pot aduce imunitatea. Tot aseara telespectatorii au urmarit primul joc de amuleta in doar doua…

- O noua eliminare aseara, la America Express, dupa o cursa pentru ultima șansa care a pus 3 echipe fie pe catalige, fie in scenarii de fotonovele. Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda, Dinu și Jean Gavril s-au intrecut pentru a-și asigura

- Cursa pentru ultima șansa incheiata tarziu in noapte la America Express – cele trei echipe, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin cele mai diverse misiuni, sperand ca la capatul intrecerii nu se vor afla sub amenințarea vulturului…

- Ediție nupțiala de excepție a reality show-ului America Express, aseara, la Antena 1, de la ora 20:30: cele 6 perechi de vedete, formate dupa schimbarea echipelor, au trecut printr-o solicitanta ceremonie a nunții de o zi, care totodata le-a adus o porție generoasa de distracție pe Drumul aurului.

- Schimbari spectaculoase, aseara, la America Express: in prima etapa din Columbia, concurenții și-au schimbat coechipierii, formand noi perechi, intr-o ediție savuroasa a reality show-ului care a dominat concurența in topul audiențelor.